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Symbol ABLZF

AI Analyse

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

08:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
85,52 EUR 0,26 EUR 0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag die Ergebnisse einer Umfrage unter 50 Führungskräften im Bereich Beschaffung für den Bau von Rechenzentren vor. "Unsere Schlussfolgerung lautet, dass der Markt für Ausrüstungshersteller sich kurzfristig weiter stark entwickeln dürfte." Selbst wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, könnten relativ strenge Stornierungsbedingungen Kunden veranlassen, dennoch einen Teil der Technik abzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass langfristig gesehen Nachfrage vorgezogen werde und die Kunden auf überschüssigen Bestände an Kühl- und Stromversorgungtechnik sitzen werden, sobald sich die Investitionsausgaben verlangsamen. Das würde einen Abschwung dann umso schmerzhafter machen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
79,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Varun Govindaraj 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:11 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
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