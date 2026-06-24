DAX 24.740 -0,6%ESt50 6.215 -0,3%MSCI World 4.751 +0,1%Top 10 Crypto 7,8920 +2,1%Nas 25.477 -0,4%Bitcoin 54.240 +1,0%Euro 1,1363 +0,0%Öl 72,50 -0,9%Gold 3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf weitere Impulse: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI sehr stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern
VW-Aktie im Fokus: Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain verkauft VW-Aktie im Fokus: Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain verkauft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
174,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
adidas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 30,57 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

08:01 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
174,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Im Austausch mit dem Sportwarenhersteller auf der ersten German & Swiss Corporate Conference in Baden-Baden habe er sich von den Fortschritten in der Kategorie Laufsport überzeugt, schrieb James Grzinic in einer Einschätzung vom Mittwochabend. Adidas habe zudem gezeigt, inwieweit die durch die Fußball-Weltmeisterschaft vorangetriebene Monetarisierung der Marke den Ausbau der Verkaufsflächen auch über das Event hinaus stützen könne und welche Faktoren die anhaltende Margenerholung untermauerten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,10 €		 Abst. Kursziel*:
8,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
174,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.05.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

dpa-afx WM-Fans kaufen adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX mittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittag fester
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights adidas AG, Steven Madden, Carter's, Wolverine World Wide and Caleres
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Adidas sprints ahead of Nike in recovery race
Financial Times Adidas profits boosted by early World Cup sales
RTE.ie Adidas shares up as 'supershoe' helps seal marathon win
MarketWatch Adidas outfitted the first sub-2-hour marathon racer. But good luck getting the winner’s shoes.
BBC The Chinese sports brand taking on Nike and Adidas
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen