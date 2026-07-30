DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.849 +0,6%Top 10 Crypto 8,1320 -2,7%Nas 25.350 +0,9%Bitcoin 54.581 -2,8%Euro 1,1527 +0,0%Öl 90,09 +1,2%Gold 4.051 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F adidas A1EWWW Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen im grünen Bereich -- DAX geht kaum verändert ins Wochenende -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, Intel, HENSOLDT im Fokus
Top News
Infineon-Aktie hebt ab: Chip-Rally und JPMorgan sorgen für Rückenwind Infineon-Aktie hebt ab: Chip-Rally und JPMorgan sorgen für Rückenwind
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
160,50 EUR +2,25 EUR +1,42 %
STU
finanzen.net zero
adidas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 31,91 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

20:36 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
160,50 EUR 2,25 EUR 1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Bestürzung über das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels (Ebit) sei auf einer Zuversicht ausstrahlenden Telefonkonferenz vom Management nur teilweise gemildert worden, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen weiteren Abbau der Betriebskosten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bestätigte seine Prognosen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
160,35 €		 Abst. Kursziel*:
27,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
160,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

20:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
14:51 adidas Kaufen DZ BANK
14:46 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Analystenmeinungen Was Analysten von der adidas-Aktie erwarten Was Analysten von der adidas-Aktie erwarten
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge
finanzen.net DZ BANK: Kaufen für adidas-Aktie
finanzen.net adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet
finanzen.net adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, buy
MarketWatch The World Cup winners wore Adidas shirts. But the company’s investors are still crying foul.
Financial Times Adidas shares drop close to a fifth after profits hit by World Cup marketing spend
Business Times Adidas raises 2026 sales outlook as World Cup, retro styles boost demand
EQS Group EQS-Adhoc: adidas grows top line 14% and achieves record sales in Q2, increases full-year top-line guidance
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
New York Times Adidas Hopes Its World Cup Moment Can Drive U.S. Sales
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen