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adidas Aktie

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Marktkap. 32,32 Mrd. EUR

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Goldman Sachs Group Inc.

adidas Neutral

08:16 Uhr
adidas Neutral
Aktie in diesem Artikel
adidas
177,05 EUR -0,80 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
177,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
177,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
212,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
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