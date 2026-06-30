adidas Aktie
Marktkap. 32,32 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Neutral
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
177,90 €
|Abst. Kursziel*:
3,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
177,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
212,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:16
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:16
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.