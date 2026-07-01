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Marktkap. 32,05 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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WKN A1EWWW

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ISIN DE000A1EWWW0

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Symbol ADDDF

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

08:01 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
181,30 EUR 1,30 EUR 0,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Adidas nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei Adidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von Puma und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit Puma und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
181,25 €		 Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
181,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,86%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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