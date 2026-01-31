DAX 24.607 +0,5%ESt50 5.961 +0,6%MSCI World 4.459 +0,2%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.684 +6,2%Euro 1,1815 +0,3%Öl 67,12 -0,3%Gold 4.914 +2,9%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.131,00 EUR -9,00 EUR -0,79 %
STU
1.037,74 CHF -42,23 CHF -3,91 %
BRX
Marktkap. 36,08 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Im Aktienkurs sei bereits ein tristes Szenario eingepreist, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Daher würden wohl selbst im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftszahlen am Markt gut ankommen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.131,20 €		 Abst. Kursziel*:
116,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.131,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
116,62%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.944,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

