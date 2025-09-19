JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren des Handelskonzerns Ahold Delhaize den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Borja Olcese am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November. Zudem seien die Aktien sehr hoch bewertet - sowohl im Branchenvergleich als auch historisch. Olcese hob sein Kursziel zwar leicht an von 24,65 auf 24,89 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Underweight"./rob/ag/tih

