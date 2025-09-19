Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,23 Mrd. EURKGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren des Handelskonzerns Ahold Delhaize den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Borja Olcese am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November. Zudem seien die Aktien sehr hoch bewertet - sowohl im Branchenvergleich als auch historisch. Olcese hob sein Kursziel zwar leicht an von 24,65 auf 24,89 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Underweight"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:29 / BST
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,89 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
34,03 €
|Abst. Kursziel*:
-26,86%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,75%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
