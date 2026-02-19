AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,05 Mrd. EURKGV 1,98
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 11,50 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei der Fluggesellschaftsgruppe sei die Perspektive klarer geworden dank gut ausgeführter Kostensenkungen, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Er bevorzugt aber den Konkurrenten IAG wegen der stärkeren Stellung auf den Transatlantikrouten und potenziellen Mittelrückflüssen an die Aktionäre./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,73 €
|Abst. Kursziel*:
2,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
13,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
