Air Liquide Aktie

182,22 EUR +0,02 EUR +0,01 %
STU
183,08 EUR -0,04 EUR -0,02 %
HAML
Marktkap. 104,31 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Air Liquide S.A.
182,22 EUR 0,02 EUR 0,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser nahm am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Sie geht davon aus, dass die Franzosen in Europa und den USA mit höherer Auslastung fahren können und geringere Kapazitäten im Nahen Osten und Asien kompensieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:33 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
181,16 €		 Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,53%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

