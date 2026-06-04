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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

12:51 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Beim Industriegasehersteller Air Liquide setzt sie angesichts außerordentlicher Wachstumschancen aber auf eine Outperformance der Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
197,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,72 €		 Abst. Kursziel*:
18,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,16%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

22.05.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
22.05.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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