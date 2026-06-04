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Air Liquide Aktie

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167,06 EUR +1,02 EUR +0,61 %
STU
153,87 CHF +1,38 CHF +0,91 %
BRX
finanzen.net zero
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Marktkap. 105,86 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
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Symbol AIQUF

Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

13:46 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
167,06 EUR 1,02 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 197 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Kapitalmaßnahme des Industriegasekonzerns an. Zuvor hatte Air Liquide für zehn gehaltene Papiere eine Gratisaktie ausgegeben./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 23:31 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
179,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,34 €		 Abst. Kursziel*:
7,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
167,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,15%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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