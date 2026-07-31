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Air Liquide Aktie

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:01 Uhr
Air Liquide Neutral
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
170,60 EUR -0,54 EUR -0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Mit Blick auf Air Liquide hob Udeshi hervor, dass die durchschnittlichen europäischen Importpreise für Helium im Mai auf dem niedrigsten Niveau seit 2018 gelegen hätten. Die Lieferprobleme Katars im Zuge des Nahost-Kriegs hätten damit bis dahin kaum Einfluss gezeigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
170,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
170,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:01 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
30.07.26 Air Liquide Buy UBS AG
29.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.07.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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