Airbus Aktie

177,22 EUR +0,14 EUR +0,08 %
STU
177,18 EUR -0,42 EUR -0,24 %
GVIE
Marktkap. 140,77 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
177,22 EUR 0,14 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 67 Flugzeugauslieferungen im Juli und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum halte der Druck auf die Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr an, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
177,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
177,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,85%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 Airbus Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

Dow Jones Sieben Monate 2025 Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag kaum verändert
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittag fester
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 klettert zum Start
Business Times Airbus said to deliver fewer aircraft in July amid engine woes
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights GE Aerospace, Airbus Group and Huntington Ingalls Industries
Business Times Airbus first-half profit climbs 85% to US$1.7 billion
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Half-Year (H1) 2025 results
Business Times American  Airlines’ new Airbus jet grounded by supply chain issue
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Airbus Group (EADSY) is a Great Choice
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: PNC, AAR Corp, Boeing Company and Airbus Group
Zacks Airbus Wins Order to Supply H160 Helicopter to Japanese Buyer
