AIXTRON Aktie

AIXTRON Aktien-Sparplan
19,92 EUR +0,39 EUR +2,00 %
STU
Marktkap. 2,22 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

10:16 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
19,92 EUR 0,39 EUR 2,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Mit Blick auf seine jüngste Hochstufung akzeptierten die Anleger weitgehend, dass es im Optoelektronikgeschäft zu einer deutlichen Veränderung gekommen sei, schrieb Craig A. McDowell in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie wollten aber auch sehen, dass die Aufträge für Stromversorgungschips in der zweiten Jahreshälfte zurückkehrten. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei vor allem auf den Gegenwind durch den schwachen US-Dollar zurückzuführen und nicht auf neue fundamentale Nachrichten./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,58 €		 Abst. Kursziel*:
28,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,51%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Lohnender AIXTRON SE-Einstieg? TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren gekostet TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag um Nulllinie
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit Kursplus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
