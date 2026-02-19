AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,67 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Seine Schätzungen für die am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters lägen knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne. Die verhaltene Signale auf 2026, die Aixtron mit den Drittquartalszahlen gesendet habe, dürften Bestand haben. Bei der wichtigen Auftragslage rechne er für das Schlussquartal 2025 mit einer Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,41 €
|Abst. Kursziel*:
7,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
