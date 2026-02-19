DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.525 -0,1%Top 10 Crypto 8,7785 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.748 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,64 -0,4%Gold 5.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
23,35 EUR +0,20 EUR +0,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,67 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:01 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
23,35 EUR 0,20 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Seine Schätzungen für die am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters lägen knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne. Die verhaltene Signale auf 2026, die Aixtron mit den Drittquartalszahlen gesendet habe, dürften Bestand haben. Bei der wichtigen Auftragslage rechne er für das Schlussquartal 2025 mit einer Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,41 €		 Abst. Kursziel*:
7,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,92%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Investmentbeispiel TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zurück
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AIXTRON SE
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen