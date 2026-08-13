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Symbol ALIZF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

17:31 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
442,00 EUR 3,80 EUR 0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
442,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
442,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,07%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
445,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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