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Amazon Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

16:16 Uhr
Amazon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Amazon
203,60 EUR 4,36 EUR 2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 21:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Shutterstock / QubixStudio

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 228,02		 Abst. Kursziel*:
44,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 232,38		 Abst. Kursziel aktuell:
42,01%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 325,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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