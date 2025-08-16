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Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

15:01 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 308,92 auf 285,56 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem dritten Geschäftsquartal hätten die Kalifornier die Erwartungen übertroffen, sie aber mit der Prognose für Umsatz und Bruttomarge verfehlt, schrieb Edison Lee am Freitag nach dem Bericht./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 285,56
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 333,43		 Abst. Kursziel*:
-14,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 300,74		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,05%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 309,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

15:01 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
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