ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 44,95 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäfte des Stahlherstellers in Europa gewännen an Dynamik, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten positiv./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,54 €
|Abst. Kursziel*:
11,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|14:26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital