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ArcelorMittal Aktie

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59,64 EUR +2,28 EUR +3,97 %
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59,86 EUR +2,60 EUR +4,54 %
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Marktkap. 44,95 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

14:26 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
59,64 EUR 2,28 EUR 3,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäfte des Stahlherstellers in Europa gewännen an Dynamik, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten positiv./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,54 €		 Abst. Kursziel*:
11,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
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