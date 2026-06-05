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Symbol AANNF

Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

16:51 Uhr
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Spezialisten für Gewerbeimmobilien sei bezüglich der in der Branche wichtigen operativen Kennziffer FFO kein Wachstum in Sicht, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Aroundtown gehe zwar die eigene Verschuldung an, die Belastung durch die Refinanzierung bleibe aber bestehen./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
2,21 €		 Abst. Kursziel*:
-9,34%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
2,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,17%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

16:51 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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