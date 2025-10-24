ASOS Aktie
Marktkap. 340,29 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" belassen. Die Anzahl der Webseitenaufrufe bei den Briten habe sich zuletzt belebt, die App-Nutzung habe geschwächelt, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,49 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,49 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|08:01
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
