ASOS Aktie

2,82 EUR +0,02 EUR +0,86 %
STU
2,49 GBP -0,09 GBP -3,30 %
LSE
Marktkap. 340,29 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

JP Morgan Chase & Co.

ASOS Neutral

08:01 Uhr
ASOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
2,82 EUR 0,02 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos auf "Neutral" belassen. Die Anzahl der Webseitenaufrufe bei den Briten habe sich zuletzt belebt, die App-Nutzung habe geschwächelt, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Neutral

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,49 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,49 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

08:01 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.25 ASOS Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASOS plc

finanzen.net September 2025: So schätzen Experten die ASOS-Aktie ein
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ASOS-Aktie
finanzen.net Wie Experten die ASOS-Aktie im Mai einstuften
finanzen.net ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April
finanzen.net ASOS-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März
finanzen.net ASOS-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Asos auf 'Sell' - Ziel 410 Pence
Financial Times Asos pursued by German tax authorities for unpaid customs duties
RTE.ie ASOS warns on revenue miss, shares tumble 11%
Financial Times FTSE 250 outcast Asos falls out of fashion in more ways than one
EN, TheGuardian Asos customers banned for being ‘serial returners’ say it is ‘deeply concerning’
BBC 'A slap in the face' - Asos bans shoppers for making too many returns
BBC 'A slap in the face' - Asos bans shoppers for making too many returns
RTE.ie ASOS confident on growth amid tariff uncertainty
Financial Times Directors’ Deals: Hedge fund boss increases Asos stake
