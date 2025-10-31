DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Assicurazioni Generali Aktie

Marktkap. 49,79 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN wurde kopiert
WKN 850312

ISIN wurde kopiert
ISIN IT0000062072

Symbol wurde kopiert
Symbol ARZGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Assicurazioni Generali Buy

10:06 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,33 EUR 0,20 EUR 0,60%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,28 €		 Abst. Kursziel*:
8,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,31%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

