Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 55,63 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ wie auch nicht-operativ stark, nannte Farooq Hanif die Quartalsergebnisse der Italiener am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,35 €
|Abst. Kursziel*:
6,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,63%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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