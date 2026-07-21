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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 225,03 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

12:41 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
148,85 EUR 0,60 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Das Scheitern der klinischen Phase-3-Studie namens Cardio-TTransform dürfte den britischen Pharmakonzern Wachstum kosten, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Er schätzt etwa 0,3 Prozent weniger Wachstum in den Jahren 2027 bis 2030./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:41 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 AstraZeneca Buy UBS AG
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