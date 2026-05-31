DAX 25.236 +0,9%ESt50 6.089 +0,9%MSCI World 4.869 +0,2%Top 10 Crypto 8,9665 -1,6%Nas 27.087 +0,4%Bitcoin 59.972 -2,2%Euro 1,1646 +0,1%Öl 93,89 -1,4%Gold 4.533 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX startet in Grün -- Asiens Börsen uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire im Fokus
Top News
BYD-Aktie gibt Gas: Absatzwende im Mai sorgt für neue Zuversicht BYD-Aktie gibt Gas: Absatzwende im Mai sorgt für neue Zuversicht
Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUMOVIO Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUMOVIO Aktien-Sparplan
40,15 EUR +0,30 EUR +0,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,01 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

08:11 Uhr
AUMOVIO Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
40,15 EUR 0,30 EUR 0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Demnach seien die Nachfragetrends im zweiten Quartal stabil im Vergleich zum Jahresauftakt, und die bereinigte Ergebnismarge sollte höher ausfallen. Allerdings seien anders als vor einem Jahr keine positiven Sondereffekte zu erwarten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,80 €		 Abst. Kursziel*:
55,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,42%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

08:11 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 AUMOVIO Buy UBS AG
08.05.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Mai 2026: So schätzen Experten die AUMOVIO-Aktie ein
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochmittag
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE in connection with a lending transaction
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
AUMOVIO zu myNews hinzufügen