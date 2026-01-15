DAX 24.615 -0,4%ESt50 5.881 -0,2%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 64,01 +0,0%Gold 4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Netflix 552484 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
Top News
Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
DAX setzt Verlustserie gebremst fort - Trump-Auftritt in Davos mit Spannung erwartet DAX setzt Verlustserie gebremst fort - Trump-Auftritt in Davos mit Spannung erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
38,73 EUR -0,31 EUR -0,79 %
STU
35,93 CHF +0,01 CHF +0,03 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 80,76 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

Goldman Sachs Group Inc.

AXA Buy

08:11 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
38,73 EUR -0,31 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 44,50 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Axa führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,59 €		 Abst. Kursziel*:
21,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

08:11 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 AXA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient
TraderFox Big Call Screening: AXA, Rational, RTX, LVMH
finanzen.net Profit mit CAT-Bonds: Sind Katastrophenanleihen auch für Privatanleger interessant?
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
Business Times Axa warns on data centre ‘gambles’ as private credit risks rise
EN, AXA Success of the 2025 employee share offering, with a special initiative this year to celebratethe 40th anniversary of the AXA brand
EN, AXA AXA & Insurance Development Forum Announce First Close of Infrastructure Resilience Development Fund
EN, AXA AXA completes the acquisition of a majority stake in Prima
EN, AXA AXA announces Cultural Partnership with the Grand Egyptian Museum
EN, AXA Domestic and sexual violence: AXA launches the Safe Spaces training to support victims
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen