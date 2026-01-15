AXA Aktie
Marktkap. 80,55 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor den am 26. Februar erwarten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den französischen Versicherungskonzern. Für das Geschäftsjahr 2025 hob er - vor allem wegen des Kapitalmarktumfeldes im vierten Quartal - seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2025 bis 2028 an./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,29 €
|Abst. Kursziel*:
14,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,27%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|17:46
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:46
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:46
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.