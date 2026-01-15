DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.133 -0,6%Euro 1,1643 +0,5%Öl 64,14 -0,1%Gold 4.673 +1,7%
AXA Aktie

39,38 EUR -0,05 EUR -0,13 %
39,12 EUR -0,15 EUR -0,38 %
Marktkap. 80,55 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

17:46 Uhr
AXA Overweight
AXA S.A.
39,38 EUR -0,05 EUR -0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor den am 26. Februar erwarten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den französischen Versicherungskonzern. Für das Geschäftsjahr 2025 hob er - vor allem wegen des Kapitalmarktumfeldes im vierten Quartal - seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2025 bis 2028 an./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,29 €		 Abst. Kursziel*:
14,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,27%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

