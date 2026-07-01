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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BASF Hold

09:16 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,56 EUR 0,58 EUR 1,21%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die Nachhaltigkeit der gestiegenen Preise und Absatzmengen des Chemiekonzerns infrage gestellt haben, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung mit Blick auf die Kursverluste nach der Zahlenvorlage. Schließlich hätten sich viele Basischemikalien preislich wieder auf das Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt. Zudem deuteten auch die zuletzt enttäuschenden chinesischen Wachstumsdaten darauf hin, dass sich der Fokus der Anleger von iranbedingten Angebotsengpässen hin zu einem Nachfrageeinbruch verlagert hat./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,14 €		 Abst. Kursziel*:
-2,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,21%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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06.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
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