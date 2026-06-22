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JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:06 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachlasse, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von BASF gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
49,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:06 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BASF Neutral UBS AG
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
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