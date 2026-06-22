BASF Aktie
Marktkap. 43,4 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachlasse, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von BASF gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
49,08 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
48,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|BASF Buy
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|09.06.26
|BASF Neutral
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|BASF Buy
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|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
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|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)