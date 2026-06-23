Bayer Aktie
Marktkap. 37,92 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei ein großer Schritt, eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat zu beenden, schrieb James Quigley am Donnerstag. Er geht davon aus, dass der verhandelte Durnell-Fall als Präzedenzfall das Risiko aus Klagen wegen fehlender Krebs-Hinweise enorm begrenzt. Es gebe jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des parallel laufenden Vergleichsangebots./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,18 €
|Abst. Kursziel*:
16,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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