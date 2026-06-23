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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

20:06 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
46,37 EUR 6,47 EUR 16,22%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei ein großer Schritt, eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat zu beenden, schrieb James Quigley am Donnerstag. Er geht davon aus, dass der verhandelte Durnell-Fall als Präzedenzfall das Risiko aus Klagen wegen fehlender Krebs-Hinweise enorm begrenzt. Es gebe jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des parallel laufenden Vergleichsangebots./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,18 €		 Abst. Kursziel*:
16,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:06 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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18.06.26 Bayer Buy UBS AG
18.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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