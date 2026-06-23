Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

20:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei ein großer Schritt, eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat zu beenden, schrieb James Quigley am Donnerstag. Er geht davon aus, dass der verhandelte Durnell-Fall als Präzedenzfall das Risiko aus Klagen wegen fehlender Krebs-Hinweise enorm begrenzt. Es gebe jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich des parallel laufenden Vergleichsangebots./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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