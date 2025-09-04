DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,54 +1,0%Dow 45.356 -0,6%Nas 21.647 -0,3%Bitcoin 94.228 -0,8%Euro 1,1749 +0,9%Öl 65,16 -2,6%Gold 3.600 +1,5%
Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

17:16 Uhr
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach einer behördlichen Zustimmung zum Übernahmeprospekt der BBVA für die Akquisition der Bank Sabadell beginne nun die heiße Phase, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. BBVA könne die Bedingungen noch verbessern, das Management habe zunächst aber die strategische und wirtschaftliche erst einmal bestärkt./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

