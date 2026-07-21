BBVA Aktie
Marktkap. 126,61 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA vor Zahlen für das zweite Quartal von 23,40 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 leicht an, womit sie für 2027 und 2028 nun etwas über den mittleren Markterwartungen liege./rob/mis/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11:31
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital