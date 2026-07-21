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BBVA Aktie

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Marktkap. 126,61 Mrd. EUR

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Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

11:31 Uhr
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
22,70 EUR 0,34 EUR 1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA vor Zahlen für das zweite Quartal von 23,40 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 leicht an, womit sie für 2027 und 2028 nun etwas über den mittleren Markterwartungen liege./rob/mis/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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