DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
BVB-Aktie stabil: Watzke über ruhigen Transfersommer BVB-Aktie stabil: Watzke über ruhigen Transfersommer
Bechtle Aktie

41,08 EUR +4,24 EUR +11,51 %
STU
Marktkap. 4,42 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Baader Bank

Bechtle Buy

09:21 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
41,08 EUR 4,24 EUR 11,51%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,78 €		 Abst. Kursziel*:
38,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,15%
Analyst Name:
Knut Woller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

01.08.25 Bechtle Buy Warburg Research
22.07.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Bechtle Buy UBS AG
10.07.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
27.06.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

dpa-afx Nach Flaute Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit sattem Kursplus
Dow Jones Bechtle bestätigt Ausblick 2025 trotz deutlichem Gewinnrückgang
EQS Group EQS-News: Bechtle sieht Erholung im zweiten Quartal
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle springt am Donnerstagnachmittag hoch
EQS Group EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle confirms positive outlook
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Konstantin Ebert, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Michael Guschlbauer, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of ...
EQS Group EQS-DD: Bechtle AG: Antje Leminsky, Issuing of an order to a bank within the framework of the share acquisition and holding guidelines applicable to the members of the Executive Board of Bechtle ...
