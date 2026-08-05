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Beiersdorf Aktie

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82,26 EUR +0,70 EUR +0,86 %
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Marktkap. 16,94 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
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Symbol BDRFF

Goldman Sachs Group Inc.

Beiersdorf Neutral

08:21 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
82,26 EUR 0,70 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hamburger müssten erneut Einschnitte bei den Margen vornehmen, um das Wachstum der Kernmarke Niveau anzukurbeln, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Es sei der vierte Margeneinschnitt innerhalb von 16 Jahren./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,08 €		 Abst. Kursziel*:
-0,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
82,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,32%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:21 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Beiersdorf Neutral UBS AG
08:01 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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05.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Beiersdorf AG

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EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts guidance for the full year 2026 and resolves NIVEA turnaround plan for the next 18 months
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
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