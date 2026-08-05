Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,94 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hamburger müssten erneut Einschnitte bei den Margen vornehmen, um das Wachstum der Kernmarke Niveau anzukurbeln, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Es sei der vierte Margeneinschnitt innerhalb von 16 Jahren./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,08 €
|Abst. Kursziel*:
-0,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
82,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,32%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:21
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK