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GBC

Bio-Gate Kaufen

18:29 Uhr
Bio-Gate Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bio-Gate AG
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Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatz von 3,44 Mio. Euro (HJ 2024: 3,51 Mio. Euro) erzielt und das EBITDA auf -0,72 Mio. Euro (HJ 2024: -0,96 Mio. Euro) weiter verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.
Nach Aussage der Analysten sei die positive EBITDA-Entwicklung auf geringere Materialaufwendungen, eine höhere Eigenfertigungstiefe und eine insgesamt effizientere Kostensteuerung zurückzuführen. So verdeutliche das Zahlenwerk bereits, dass die geschaffenen Strukturen zunehmend einen operativen Hebel entfalten. Strategisch fokussiere sich Bio-Gate auf den Ausbau jener Geschäftsbereiche, die ein hohes Skalierungs- und Margenpotenzial aufweisen. Im Zentrum stehe dabei das Veterinärgeschäft, das sich durch eine starke internationale Nachfrage und eine hohe Akzeptanz antimikrobieller Technologien auszeichne. Insbesondere Nordamerika entwickele sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Zudem treibe Bio-Gate die Kommerzialisierung medizintechnischer Anwendungen konsequent voran. Die klinische Studie zur CE-Zulassung von mit HyProtect™ beschichteten Hüft-Revisionsimplantaten stelle einen zentralen Meilenstein dar und bilde die Grundlage für eine künftige Serienbeschichtung in der Humanmedizin. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 3,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03.2026, 18:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bio-Gate Kaufen

Unternehmen:
Bio-Gate AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,50 €		 Abst. Kursziel*:
573,27%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
523,85%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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