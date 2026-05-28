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Marktkap. 45,74 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
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Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:01 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
76,08 EUR 0,06 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Marktschwäche in China sei Hauptthema der Gespräche gewesen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef in Paris. Es stelle sich langfristig die Frage, ob die angepeilte Marge von 8 bis 10 Prozent ohne "Super-Gewinne" in China erreichbar sei. Der nächste Meilenstein für BMW sei der Kapitalmarkttag im September mit der Vision des neuen Steuermanns./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,93%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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