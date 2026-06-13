DAX 24.635 +1,8%ESt50 6.188 +2,2%MSCI World 4.811 +0,5%Top 10 Crypto 8,3120 +3,2%Nas 25.889 +0,3%Bitcoin 56.710 +0,1%Euro 1,1602 +0,0%Öl 83,40 -3,9%Gold 4.310 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung DAX springt über 25.000-Punkte-Marke - Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung
TUI: Jetzt könnte es endlich besser werden TUI: Jetzt könnte es endlich besser werden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
191,98 EUR +2,42 EUR +1,28 %
STU
219,11 USD +0,01 USD ±0,00 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Boeing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 148,8 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:01 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
191,98 EUR 2,42 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Airbus-Konkurrent habe sein Gebot für ein Jettraining-Programm der US-Marine zurückgezogen, nachdem festgestellt worden sei, dass es die Anforderungen nicht erfülle. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 219,05		 Abst. Kursziel*:
34,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 219,11		 Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

08:01 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend mit KursVerlusten
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones fester
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu
finanzen.net Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
Zacks Why Boeing (BA) Dipped More Than Broader Market Today
Zacks Is Trending Stock The Boeing Company (BA) a Buy Now?
EN, Boeing Boeing Expands German MQ-28 Ghost Bat Industry Team
EN, Boeing Boeing unveils advanced MQ-28 capabilities, extended combat reach
Benzinga SpaceX IPO Valuation Is Worth More Than Boeing, RTX, GE Aerospace And Every Other S&amp;P 500 Aerospace Firm Combined: Report
MotleyFool Boeing vs. Firefly Aerospace: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?
Business Times Boeing studying boost of 737 Max plane production to highest-ever rate
Benzinga What&#39;s Going On With Boeing Stock Friday?
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen