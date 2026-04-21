DAX 24.271 -0,6%ESt50 5.930 -0,9%MSCI World 4.603 +0,0%Top 10 Crypto 9,7615 -0,1%Nas 24.260 -0,6%Bitcoin 66.367 +2,1%Euro 1,1751 +0,1%Öl 97,58 -1,5%Gold 4.769 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
63,62 EUR -0,21 EUR -0,33 %
STU
74,92 USD +0,21 USD +0,28 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 276,54 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

08:01 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
63,62 EUR -0,21 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen dürften einen soliden Jahresstart des Softdrinkriesen belegen, schrieb Andrea Teixeira in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Denn die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr in wichtigen Märkten wie Nordamerika seien nicht zu anspruchsvoll. Die Jahresziele dürften bestätigt werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 74,70		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 74,92		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

08:01 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Coca-Cola Buy UBS AG
09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen