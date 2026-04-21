NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen dürften einen soliden Jahresstart des Softdrinkriesen belegen, schrieb Andrea Teixeira in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Denn die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr in wichtigen Märkten wie Nordamerika seien nicht zu anspruchsvoll. Die Jahresziele dürften bestätigt werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 83,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 74,70
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 74,92
|Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:01
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
