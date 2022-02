Aktie in diesem Artikel Commerzbank 9,10 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie nach Quartalszahlen von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen und der Ausblick hätten sein Vertrauen in einer von der Ertragsdynamik gestützte Profitabilitätssteigerung, Kapitalausschüttungen und den Rückenwind durch steigende Zinsen noch verstärkt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen dieser drei Punkte habe er die Aktie jüngst bereits hochgestuft - nun schraubte er seine bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen weiter nach oben./gl/mis