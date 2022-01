Aktie in diesem Artikel Commerzbank 7,37 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Commerzbank von 9,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Steigende Zinsen dürften sich ebenfalls positiv auswirken./ag/nas