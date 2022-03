Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,93 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Commerzbank-Aktie nach dem Kapitalmarkttag des Geldhauses von 9,70 auf 7,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Veranstaltung habe das Vertrauen des Managements in die Strategie 2024 untermauert, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnziele für 2024 erschienen aber sehr ambitioniert, da diese primär durch Kostensenkungen erreicht werden sollen, erschwert von einem inflationären Umfeld. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheit wegen des Krieges in der Ukraine passte er die Risikoparameter in seinem Bewertungsmodell an./edh/he