FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 4 auf 6 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank eines neuen Vorstandschefs und Aufsichtsratschefs sowie in Erwartung zusätzlicher Kostensenkungen sei die Commerzbank-Aktie im noch jungen Jahr 2021 bislang einer der besten Performer unter den europäischen Bankenwerten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das Jahr 2023./edh/ag