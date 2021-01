Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,55 EUR

-2,73% Charts

News

Analysen

Commerzbank 5,55 EUR -2,73% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Kostensenkungspläne im Zuge der neuen Strategie seien markant, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen an die Entwicklung der Profitabilität des Finanzinstituts seien etwas zurückhaltender./mf/bek