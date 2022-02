Aktie in diesem Artikel Commerzbank 8,72 EUR

2,35% Charts

News

Analysen

Commerzbank 8,72 EUR 2,35% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Commerzbank-Aktie in ihre "European" und "Global Bank Top Pick"-Portfolios aufgenommen und das Kursziel der Aktie von 9,10 auf 11,70 Euro hochgesetzt. Die Einstufung wurde mit "Overweight" bekräftigt. In den Portfolios ersetze sie die Aktie der österreichischen Erste Group, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Commerzbank-Papier sei eines der am stärksten zinsabhängigen Aktien in Europa. Höhere Leitzinsen der EZB würden die Nettozinserträge sehr kräftig in die Höhe treiben./ck/mis