NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Das vierte Quartal der Bank sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick bedeute Korrekturpotenzial für die Konsensschätzungen./mf/ajx