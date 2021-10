Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,08 EUR

0,91% Charts

News

Analysen

Commerzbank 6,08 EUR 0,91% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte ihr Bewertungsmodell in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal an. Die Ergebnisschätzungen steigen vor allem wegen geringerer Risikovorsorge im passablen Kreditumfeld./ag/edh