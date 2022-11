Aktie in diesem Artikel Commerzbank 7,72 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Kurzfristig bleibe der Bedarf an zusätzlichen Rückstellungen ein Risiko mit potenziellen Auswirkungen auf die Kapitalausschüttung für 2022, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der längerfristige Pfad zu höheren Renditen sei aber klarer und treibe ihr Kursziel nach oben./edh/he