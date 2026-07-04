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Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

14:21 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,97%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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