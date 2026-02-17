Continental Aktie
Marktkap. 14,12 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 zeichne sich ein Ergebniswachstum ohne steigende Absatzvolumina ab, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Das untere Ende der Ebit-Zielspanne schließt der Experte tendenziell aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,12 €
|Abst. Kursziel*:
11,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)