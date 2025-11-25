Covestro Aktie
Marktkap. 12,87 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40KY2
ISIN DE000A40KY26
Symbol CVROF
Covestro Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. DAnalyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Covestro 2026 (Ebitda) rund 14 Prozent unter den Markterwartungen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
∞%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
