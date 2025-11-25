DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
Covestro Aktie

Marktkap. 12,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40KY2

ISIN DE000A40KY26

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

17:11 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. DAnalyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Covestro 2026 (Ebitda) rund 14 Prozent unter den Markterwartungen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Covestro Hold

Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
∞%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien

17:11 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 Covestro Neutral UBS AG
15.09.25 Covestro Neutral UBS AG
mehr Analysen

